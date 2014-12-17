Топ 10 фильмов, замешанных на сексе

Давайте оговоримся сразу: фильмы, замешанные на сексе, а не фильмы, где много секса. Речь не о порно и не о так называемом эротическом кино. Мы решили составить список фильмов, где секс является неотъемлемой частью сюжета, но которые при этом являются хорошим кино. Секс в кино (как и в жизни, в общем-то) является мощным раздражителем, способным направить действия разумных, в целом, людей в совершенно неожиданную сторону. Именно о таком кино мы и расскажем сегодня, где не просто идут «интимные сцены» как перебивка между диалогами, а о фильмах, из которых секс не вырежешь. Потому что тогда ты просто убьешь этот фильм.

10. Лолита (Lolita) 1997

Эдриан Лайн — специалист по фильмам о сексе. В нашем списке вы его еще увидите, при этом мы не включили его «9 1/2 недель» в наш топ (нет, поймите правильно, мы все любим Микки Рурка и Ким Бейсингер, но это скорее было бы проявлением ностальгии или уважения, потому что есть фильмы и посильнее).

Вряд ли такой режиссер мог обойти вниманием классическое произведение Набокова о любви (скорее, влечении) немолодого мужчины к совсем еще юной девочке. Стоит отметить, что такую пограничную тему Лайн изобразил с чрезвычайной деликатностью. И это, пожалуй, главное достоинство фильма.

Маститые Джереми Айронс и Мелани Гриффит на экране с дебютанткой Доминик Суэйн. Карьера последней не слишком выдающаяся, роль Лолиты, пожалуй, остается самой яркой на ее творческом пути на данный момент. Финальный штрих — в ленте звучит музыка Эннио Морриконе.

9. Любовь и другие лекарства (Love and Other Drugs) 2010

Название звучит, как заглавие легкой комедии, но это не так. Драмы тут хватает, потому что болезнь Альцгеймера — штука серьезная. Поиск любви через секс и случайные знакомства, расставания, новые встречи, в общем, все как в жизни, только на фоне серьезной болезни. Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй в главных ролях, режиссер Эдвард Цвик (который поставил «Легенды осени» и «Кровавый алмаз», между прочим).

8. Мечтатели (The Dreamers) 2003

Скажем честно, если бы этот фильм снимал не Бернардо Бертолуччи, то, наверно, вышла бы редкая пошлятина. Все же действие происходит, в основном, в одной квартире, преимущественно мы видим голые тела, как женские, так и мужские, да и тема инцеста витает в воздухе. Но неразрешимая для другого режиссера задача по плечу мастеру. Фильм переполнен киношными аллюзиями, в сопровождении которых герои предаются самым раскованным сексуальным фантазиям, и все это на фоне студенческих волнений в Париже в 1968 году.

Бертолуччи обыграл цитаты из таких фильмов как «Посторонние» и «На последнем дыхании» Годара, «Мушетт» и «Дамы Булонского леса» Брессона, «Золотой век» Бюнюэля, «Лицо со шрамом» Говарда Хоукса, «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Белокурая Венера» с Марлен Дитрих, «Королева Кристина» с Гретой Гарбо, «Цилиндр» с Фредом Астером. В кинотеатре герои фильма смотрят «Шоковый коридор» Сэмюэла Фуллера, в квартире висят постеры к фильмам Ингмара Бергмана («Персона»), Годара («Китаянка») и Антониони («Фотоувеличение»).

Также «Мечтатели» явили миру женщину, ради которой стоит убивать — юную Еву Грин.

7. Нимфоманка (Nymphomaniac) 2013

Из фильмов Ларса фон Триера можно было составить половину нашего списка. Он не такой эротоман как Эдриан Лайн, но многие его фильмы кружатся вокруг секса, как стриптизерша вокруг шеста. Вспомнить хотя бы «Догвилль» и то, что происходит с Николь Кидман. Как видно, Триер решил перестать ходить вокруг да около и снял, в своей традиционной многочасовой манере, фильм, который полностью характеризует сюжет и направленность своим названием. Пересказывать не только не имеет смысла, но даже и не получится. Просто посмотрите эти два тома, если, конечно, ваша психика крепка.

Россыпь блистательных актеров — Шарлотта Генсбур, Стеллан Скарсгорд, Шайа Лабаф, Кристиан Слэйтер, Ума Турман, Уиллем Дефо — и непрекращающийся секс с самыми разными подоплеками и в самых разных формах.

6. Стыд (Shame) 2011

Майкл Фассбендер «превосходит сам себя», а Кэрри Маллиган, его сестра (по фильму), направляет жизнь героя в другое русло. Он страдает от сатириазиса — повышенного сексуального влечения, которое зачастую становится главным смыслом бытия, настолько оно сильное и неутолимое. При этом, разумеется, все остальные аспекты жизни разрушаются. Что уж говорить про серьезные долгосрочные отношения с кем бы то ни было.

Обычно в фильмах о сексе «есть на что посмотреть» мужчинам. В ленте «Стыд», однако, не забыли и о девушках. Фассбендер показан со всех сторон. В том числе он ходит, помахивая своим значительных размеров мужским достоинством. Так что, несмотря на то, что фильм повествует о том, как мужчина удовлетворяет свою необузданную жажду секса, в нем максимально соблюдено гендерное равенство.

Режиссером выступил Стив Маккуин, который снял оскароносный фильм «12 лет рабства» (с Фассбендером в одной из главных ролей).

5. Разоблачение (Disclosure) 1994

Отличное кино по шикарному обстоятельному роману Майкла Крайтона. Тебе назначают нового босса, и тут выясняется, что это женщина, а еще — что ты раньше с ней встречался и занимался сексом. Все бы ничего, только она начинает домогаться тебя. А когда ты ее отвергаешь, подает на тебя в суд. А у тебя, естественно, жена и дети.

Неплохое начало, да? Добавьте к этому то, что этого самого босса в юбке играет Деми Мур на пике своей формы. А ее бывшего любовника — Майкл Дуглас. Мы еще дважды встретимся с Майклом в нашем топе.

Режиссер — Барри Левинсон, снявший огромное количество хорошего кино («Доброе утро, Вьетнам», «Плутовство», «Молодой Шерлок Холмс» и другие).

4. Роковое влечение (Fatal Attraction) 1987

Снова Эдриан Лайн режиссер. Снова Майкл Дуглас в главной роли. И снова у него проблемы. Из-за секса. На этот раз со случайной знакомой, которую играет Гленн Клоуз. Поддавшись порыву, герой Дугласа совершает ошибку (ведь он, как это часто бывает в историях про спонтанный секс, женат). Он после секса возвращается в семью, но вот его новая партнерша не готова его отпустить. И превращает его жизнь в ад.

Рекомендуется к просмотру мужчинам, которые недавно женились и не уверены, такая ли большая это опасность — изменить при случае жене.

3. Ночи в стиле буги (Boogie Nights) 1997

Пол Томас Андерсон («Магнолия», «Нефть», «Мастер») снял фильм об индустрии, которая построена на сексе. И это не проституция — это порнобизнес. Как вы понимаете, сложно снять фильм о порнобизнесе, не затронув тему секса. Поэтому его в фильме много. Но суть истории именно в том, что даже такие прожженные жизнью ребята могут находить в своем ремесле что-то возвышенное и даже романтическое. Восходящей звезде Дирку Дигглеру (Марк Уолберг) хочется, чтобы актерская игра была на уровне, а сюжеты и диалоги интересными. А режиссеру Джеку Хорнеру (Берт Рейнольдс) и вовсе хочется снять хотя бы один шедевр, настоящее кино — пусть и в жанре порно.

Помимо этого, между актерами и остальными коллегами по цеху возникают настоящие отношения — и дружба, и любовь, и даже материнские чувства. Люди, пришедшие в индустрию разными путями, держатся друг за друга.

Особого криминала в плане обнаженки и сцен секса, несмотря на тематику, в фильме нет. Правда, в финале фильма Марк Уолберг являет свой (уж не знаем, настоящий или дорисованный графикой — уж слишком велик) член миру. Но до этого момента все достаточно сдержанно.

Отметим замечательные актерские работы Уолберга, Джулианны Мур, Филипа Сеймура Хоффмана, Хизер Грэм и особенно Берта Рейнольдса. Если это и не лучшая его роль, то одна из лучших точно (сложно говорить однозначно, поскольку уж очень длинная у актера карьера).

2. С широко закрытыми глазами (Eyes Wide Shut) 1999

Последний фильм гениального Стэнли Кубрика. Фильм, после которого, изможденные съемками и тем, что было вокруг съемок, расстались Том Круз и Николь Кидман. Шикарная история о том, как отношения идеальной пары могут в один миг оказаться на грани разрыва, как от спокойствия и уверенности в партнере можно мгновенно перейти в состояние паники и ожидания потери. Для того, чтобы актеры поняли в полной мере, о чем история и какие грани души она затрагивает, Кубрик проводил многочасовые беседы с Кидман и Крузом. Он не только говорил о фильме и сценарии, но и говорил об их личной жизни. Искусство требует жертв — ради фильма-шедевра Круз и Кидман пришлось расстаться (не преднамеренно, разумеется, но все же именно так в конце концов и вышло).

В фильме не так много секса (пусть и присутствуют сцены оргий), но он является одним из основных мотивов многих действий, он связывает сюжетные линии, он выводит героев из зоны комфорта в зону отчаянного риска. Ну и еще он показывает нам голую Николь.

1. Основной инстинкт (Basic Instinct) 1992

Вряд ли кто-то удивлен тем, что мы поставили именно этот фильм Пола Верховена первым. Пара Майкл Дуглас (да, снова он) и Шэрон Стоун на долгое время стали символами яркой сексуальной страсти в кино. Во время расследования убийства детектив (Дуглас) влюбляется в главную подозреваемую (Стоун). Потом дело доходит до секса, который с каждым разом становится все увлекательнее, но при этом все опаснее. Герой Дугласа не может понять, играет с ним опасная соблазнительница, писатель, бисексуалка, или она действительно испытывает к нему какие-то чувства. Когда вокруг начинают гибнуть близкие люди и коллеги, выбраться из этого водоворота страсти становится все сложнее.

Фильм запомнился как отличным сюжетом, постановкой и актерской игрой, так и очень откровенными сценами секса. Именно после этого фильма взошла звезда Шэрон Стоун. Именно в этом фильме она продемонстрировала тот самый прием — перекладывание ноги на ногу в то время, когда она сидит на допросе в коротком платье и без нижнего белья.

А еще в «Основном инстинкте» роскошная музыкальная тема от Джерри Голдсмита.

Как всегда, мы отмечаем некоторые фильмы вне списка — почетное упоминание. На этот раз такой фильм — еще один шедевр и уже давно общепризнанная классика от Бернардо Бертолуччи. Марлон Брандо и Мария Шнайдер, «Последнее танго в Париже». Фильм о том, как начав отношения как мужчина и женщина без имен и условностей, пара под давлением социума вынуждена трансформировать их до совершенно неожиданных форм, совершенно непредсказуемых сценариев развития. 1972 год.

А какие фильмы, замешанные на сексе, добавили бы к списку вы?

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